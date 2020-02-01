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"Олімпік" підписав українського легіонера з чемпіонату Іспанії

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Орест Лебеденко / Фото з відкритих джерел

Український захисник "Луго" Орест Лебеденко перейшов у донецький "Олімпік" на правах оренди.

Угода сторін розраховано на півтора року. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Орест так і не зумів проявити себе в клубі Сегунди. У футболці Луго українець провів всього сім матчів, не зумівши відзначитись результативними діями. Лебеденко є вихованцем львівських "Карпат", а в Іспанії виступав останні півроку. 

Контракт Лебеденка з "Луго" розрахований до червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

Зазначимо, що на позиції лівого захисника в "Луго" грає ще один захисник Василь Кравець. Він недавно повернувся в клуб з "Леганесу".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Олімпік
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