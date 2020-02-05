"Олімпік" підписав українського захисника з чемпіонату Іспанії

Новачком донецького "Олімпіка" став захисник Орест Лебеденко. Уродженець Львова поповнив ряди клубу на правах оренди до червня 2021 року.

Орест Лебеденко є вихованцем львівських "Карпат". За головну команду дебютував 29 липня 2017 року у матчі проти київського "Динамо". Всього за півтора року зіграв в чемпіонаті України 23 матчі та забив 1 гол.

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З 21 січня 2019 року, перейшов в "Луго", з яким підписав контракт на чотири з половиною роки. У поточному сезоні 21-річний гравець провів 6 поєдинків у футболці "біло-червоних". "Олімпік" орендував його в іспанського клубу на півтора сезону – до літа 2021 року. Він вже встиг зіграти за команду у спарингу на зборах в Туреччині.

"Приємно після довгої паузи повернутися на поле. Звичайно, я ще далекий від своїх оптимальних кондицій. Потрібен час, щоб увійти в ігровий ритм і зігратися з партнерами. Моя первинна мета – поборотися за місце в стартовому складі. "Олімпік" ставить завдання перемагати в кожному наступному матчі і я, як футболіст, хочу бути частиною команди-переможця. Думаю, в кінцевому підсумку, з таким підходом, таким тренерським штабом, ми опинимося там, де хочемо бути – в першій шістці", – прокоментував свій перехід Орест Лебеденко.