"Олімпік" по дорозі на матч з ФК "Львів" допоміг постраждалим у ДТП: фото

У 8-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" на виїзді зіграє з ФК "Львів".

По дорозі до Львова "олімпійці" надали першу допомогу учасникам дорожньо-транспортної пригоди, повідомляється на Facebook доннечан.

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Лікар команди Юрій Кривенко надав постраждалим першу медичну допомогу. На щастя, всі учасники аварії залишилися живі. "Олімпійці" обігріли їх чаєм і забезпечили теплими речами. Дочекавшись приїзду поліції і карети швидкої допомоги, донеччани продовжили свій шлях.



"Олімпік" допоміг постраждалим у ДТП / Фото: facebook.com/fcolympicdonetsk

Донецький "Олімпік" після 7 турів УПЛ продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці з 2 очками. ФК "Львів" випереджає доннечан на 4 очки.