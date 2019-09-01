Олімпік – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У неділю, 1-го вересня, "Шахтар" на виїзді зіграє проти донецького "Олімпіка". Поєдинок 6-го туру чемпіонату України можна переглянути по телебаченню та онлайн.

Матчі "Олімпіка" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Олімпік" – "Шахтар" в прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

Читайте також: Олімпік – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Дивитися онлайн "Олімпік" – "Шахтар" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також грі передуватиме програма "Тур ONLINE", яка розпочнеться о 16:30. У ній запрошені гості оцінять шанси клубів здобути перемогу.

У попередньому турі УПЛ "Олімпік" сенсаційно відібрав очки в "Динамо". У свою чергу "Шахтар" прогнозовано розгромив "Маріуполь".

Результат матчу "Олімпік" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.