"Шахтар" розгромив "Олімпік" у чемпіонаті України: відео

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Олімпік – Шахтар: огляд і рахунок матчу 1 вересня 2019 – УПЛ
Олімпік – Шахтар: результат матчу та відео голів / ФК Шахтар

У 6-у турі чемпіонату України "Шахтар" на виїзді розгромив донецький "Олімпік". "Гірники" забили по два голи в кожному з таймів.

Олімпік – Шахтар 0:4
Голи: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60

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Відкрив рахунок у грі Жуніор Мораес на 14 хвилині. "Гірники" домінували упродовж тайму й закріпили перевагу в компенсований час. Гол забив Манор Соломон.

По перерві рахунок 3:0 зробив Марлос. Непристойним результат на табло наприкінці гри зробив Мораес. Жуніор оформив дубль.

Таким чином, "Шахтар" виграв шість матчів поспіль й очолює турніру таблицю. "Олімпік" аутсайдер чемпіонату України.

Олмпік – Шахтар відео кращих моментів першого тайму

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар ФК Олімпік
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