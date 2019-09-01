"Шахтар" розгромив "Олімпік" у чемпіонаті України: відео
У 6-у турі чемпіонату України "Шахтар" на виїзді розгромив донецький "Олімпік". "Гірники" забили по два голи в кожному з таймів.
Олімпік – Шахтар 0:4
Голи: Мораес, 14, 81, Соломон, 45+3, Марлос, 60
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Відкрив рахунок у грі Жуніор Мораес на 14 хвилині. "Гірники" домінували упродовж тайму й закріпили перевагу в компенсований час. Гол забив Манор Соломон.
По перерві рахунок 3:0 зробив Марлос. Непристойним результат на табло наприкінці гри зробив Мораес. Жуніор оформив дубль.
Таким чином, "Шахтар" виграв шість матчів поспіль й очолює турніру таблицю. "Олімпік" аутсайдер чемпіонату України.
Олмпік – Шахтар відео кращих моментів першого тайму
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