"Олімпік" у більшості не зміг дотиснути "Ворсклу"

Донецький "Олімпік" та полтавська "Ворскла" не змогли виявити сильнішого в рамках 27-го туру чемпіонату України з футболу.

Олімпік – Ворскла 1:1

Голи: Г. Пасіч, 65 – Чеснаков, 39

Вилучення: Мартиненко, 86 (Ворскла)

Дивіться також: "Шахтар" познущався над "Львовом" і збільшив відрив від "Динамо": відео голів

"Олімпік" та "Ворскла" за підсумками половини сезону опинилися в групі вильоту й вимушені боротися за прописку в елітному дивізіоні. Якщо полтавці практично гарантували собі участь в наступному сезоні УПЛ, то справи донеччан набагато гірші. Донецький клуб посідає 3-е місце й виграє у "Карпат", які 4-і, всього два очки.

"Олімпік", швидше за все, не вилетить напряму до Першої ліги. Однак підопічним Ігоря Климовського краще здобувати очки в кожному турі, щоб не опинитися під тиском в останніх поєдинках.

У першому таймі обидві команди продемонстрували сумбурний футбол, практично без небезпечних моментів. За 45 хвилин на двох команди завдали всього чотири удари у ствір воріт. Один з пострілів гостей виявився влучним. На 39 хвилині капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков після розіграшу кутового опинився у потрібному місці в потрібний час і переправив м'яч у сітку воріт "Олімпіка".

На старті другого тайму "Олімпік" почав створювати свої гострі моменти. Спершу на 61 хвилині Гай ударив головою і змусив воротаря "Ворскли" рятувати партнерів. Вже через декілька хвилин господарі досягли свого. Геннадій Пасіч виграв боротьбу корпус в корпус у Кане й точно пробив у кут воріт Ткаченка – 1:1.

На 73 хвилині дальнім ударом намагався забити Тейшейра, проте Ткаченко легко забрав м'яч до своїх рук. Наприкінці матчу "Ворскла" залишилася у меншості. Мартиненко побачив перед собою червоне світло за фол останньої надії проти Матара. Однак "Олімпік" до завершення гри не встиг втілити більшість у гол і поєдинок завершився нічиєю 1:1

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram