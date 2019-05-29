"Олімпік" вирвав нічию у матчі проти "Ворскли" та залишився в УПЛ: відео

"Ворскла" в останніх матчах боролося лише за престиж. І трофей переможця другої шістки як втішний трофей. Натомість "Олімпіку" треба було не програти, щоб залишитися на дев’ятому місці та уникнути перехідних матчів. Саме внічию і закінчився матч між цими командами у середу, 29 травня

Ворскла – Олімпік 2:2

Голи: Шапрап, 5, Васін, 44 (пен) – Дегтярьов, 76, 83

Однак вже на 4-ій хвилині "Ворскла" забила. Після подачі зі штрафного Шарпар пробив головою, і Кринський не зумів врятувати свою команду.

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Зате голкіпер врятував "Олімпік" від другого пропущеного голу невдовзі. І знову пробивав Шарпар. Але голкіпер зіграв вище усіх похвал.

Та і його майстерності не вистарчило, коли наприкінці першого тайму було призначено пенальті. Пердута зумів "хитнути" Клименчука, і той його збив у штрафному майданчику. Пробивав Васін, і Кринський був близьким до того, щоб відбити цей удар. Але пропустив.

Натомість у другому таймі "Ворскла" нічого не показала.

Переломною стала 68-а хвилина матчу. Саме тоді на поле вийшов Дегттярьов. І він оформив дубль. Спочатку забив на 76-ій хвилині, скоротивши різницю. А на 83-ій хвилині зрівняв рахунок.

"Олімпік" зіграв внічию. Зароблене очко дозволило команді залишитися на дев'ятому місці та уникнути перехідних матчів з командою Першої ліги.