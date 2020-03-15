"Олімпік" та "Ворскла" не змогли визначити сильнішого: відео

15 березня "Олімпік" розписав мирову з "Ворсклою" у матчі 23 туру УПЛ – 1:1.

Олімпік – Ворскла 1:1

Голи: Баланюк, 21 – Кулач, 42

Нереалізований пенальті: Шехич, 22 (Ворскла)

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Першими рахунок у матчі відкрили "олімпійці". На 21-й хвилині Тейшейра перехопив м'яч в центрі поля, розігнав атаку, сам її завершував і пробив у голкіпера, а ось на добиванні першим був Баланюк – 1:0.

Відео голу Баланюка

Через хвилину "Ворскла" пішла у швидку контратаку і заробила пенальті. Артем Кичак грубо помилився у власній штрафній, втратив м'яч і збив Луїзао – йому жовта картка, ще й пенальті.

Кичак взяв пенальті від Шехича. Гравець "Ворскли" пробив у правий від себе кут і голкіпер господарів поля відбив м'яч на кутовий. Згодом Юрій Максимов замінив Шехича на Владислава Кулача. І не прогадав.

Нереалізований пенальті Шехича: дивіться відео

На 42-й хвилині Кулач зрівняв рахунок у зустрічі. Гравець "Ворскли" Кане вдало зіграв на лівому фланзі і зробив передачу в район лінії воротарського майданчика. Захисник "Олімпіка" м'яч відбив перед собою, чим відразу скористався Кулач – 1:1.

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Відео голу Кулача

У підсумку, "Ворскла" та "Олімпік" розділили по балу, та посідають 10 й 11 сходинку відповідно. Відрив "Олімпіка" від останніх "Карпат" становить вже 5 очок.

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