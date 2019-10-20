"Олімпік" переміг "Ворсклу" та покинув зону вильоту: відео

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Олімпік – Ворскла: огляд, рахунок, відео голів матчу 20.10.2019
Олімпік – Ворскла: результат матчу та відео голів / vorskla.com.ua

Донецький "Олімпік" 20 жовтня зумів завдати поразки полтавській "Ворсклі". Перемога для донеччан стала тільки другою в сезоні, однак дозволила покинути зону вильоту.

Олімпік – Ворскла 2:0
Голи: Тейшейра, 68, Лук'янчук, 76

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У першому таймі команди демонстрували рівний футбол. Підтвердження тому рівна кількість ударів у ствір воріт – по два й відсоток володіння м'ячем 50/50.

Долю протистояння було вирішено в середині другого тайму. Після атаки з лівого флангу Тейшейра отримав м'яч у центрі штрафного полтавців. Він спокійно обробив м'яч та переграв голкіпера.

Закріпив перевагу "олімпійців" через 8 хвилин Лук'янчук. Після кутового Лук'янчук пробив головою з лінії воротарського – м'яч потрапив у поперечину та влетів у ворота – 2:0.

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"Ворскла" могла відіграти один гол та відродити інтригу. Зокрема, на 82 хвилині Васін небезпечно пробив зі штрафного. Та воротар врятував "Олімпік" від пропущеного голу. До завершення гри команди обмінялися гострими випадами, але рахунок залишився незмінним – 2:0 на користь господарів.

Для "Ворскли" це вже сьома поразка в 11 матчах чемпіонату України. "Олімпік" завдяки перемозі зрівнявся за показниками зі "Львовом" та тією ж "Ворсклою". У трьох команд по 8 очок в активі.

Олімпік – Ворскла відеоогляд матчу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ворскла ФК Олімпік
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