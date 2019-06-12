"Олімпік" залишиться в УПЛ завдяки підтримці інших клубів чемпіонату, – Циганик

Представники всіх клубів УПЛ підтримали участь "Олімпіка" в наступному розіграші чемпіонату України. Таким чином, донеччани отримають атестат на сезон 2019/20.

Таке рішення було прийнято на Загальних зборах учасників української Прем'єр-ліги.

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Всі клуби підтримали "Олімпік" в Прем'єр-лізі на наступний сезон. Вони легалізували договірні матчі в українському футболі. І взагалі корупцію. Значить так було і буде можна. Тепер нехай більше ніхто не бідкається, що хтось комусь здає, або судді беруть гроші. Клуби самі винні,

– написав журналіст Ігор Циганик.

Всі клуби підтримали Олімпік у Прем‘єр-лізі на наступний сезон! Вони легалізували договірні матчі в українському футболі! І загалом корупцію! Значить так було можна і можна буде! Тепер хай більше ніхто не плачеться, що хтось комусь здає, чи судді беруть гроші! Клуби самі винні!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 12 июня 2019 г.

Нагадаємо, що раніше молодіжні команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягне автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, так як участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом.

Раніше президент "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що донецький клуб звернеться до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні. Донеччани оскаржать рішення Апеляційного комітету УАФ залишити в силі дискваліфікацію молодіжних команд олімпійців.

Спорт 24 писав, що місце "Олімпіка" в наступному розіграші УПЛ міг зайняти "Арсенал-Київ", який фінішував на останньому місці чемпіонату. Також на місце донецького клубу претендував "Чорноморець". Моряки в плей-офф поступилися "Колосу" (0:0, 0:2).

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