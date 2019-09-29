"Зоря" на виїзді розгромила "Олімпік", забивши п'ять голів: відео

Луганська "Зоря" у матчі проти "Олімпіка" не залишила шансів своєму супернику. При цьому чотири голи було забито у другому таймі.

Олімпік – Зоря 0:5

Голи: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Лєднєв, 73, Кабаєв, 80

Вилучення: Ксьонз, 37 (Олімпік)

Команди розпочали матч доволі мляво. Обидва клуби вдало захищалися, тож попереду мало що виходило. Тож на початку матчу можна лише згадати два удари Русина – перший вище рамки воріт, а другий – вздовж лінії воріт.

Ще один розгром: "Десна" на виїзді розгромила "Маріуполь" та закріпилася на другому місці

Ключовий момент матчу стався на 37-й хвилині. Півзахисник "Олімпіка" Ксьонз невдало пішов у підкат проти Кабаєва, збивши його ззаду. Арбітр матчу одразу показав йому за це червону картку. А за три хвилини "Зоря" вийшла вперед. Юрченко першим зорієнтувався у штрафному майданчику суперника після метушні у штрафному майданчику. Тож гол він забивши, пробивши з метра до воріт.

Якщо у першому таймі "Зоря" забила лише один раз, то у другому – одразу чотири. Спочатку відзначився Русин. Кабаєв дав пас на хід на Кочергіна у штрафний майданчик. Однак півзахисник вирішив пробивати не сам, а прокинув м'яч повз голкіпера на Русина. Нападнику залишалося лише відправити м'яч у порожні ворота.

"Зоря" продовжувала тиснути на ворота суперника. І Кринський рятував свою команду як міг. Але й він виявився безсилим, коли на 73-й хвилині Каменюка прострелив у штрафний майданчик, Лєднєв прийняв м'яч на груди та з розвороту пробив під дальню штангу.

Четвертий гол у зустрічі записали на Кабаєва, хоча його автором можна вважати голкіпера "Олімпіка". І знову Каменюка віддав пас, цього разу на Кабаєва. А той вже з гострого кута прострілював вздовж воріт. М'яч від ноги Кринського залетів за лінію. Але навіть якби воротар не зачепив би м'яч, за ним вже були гравці, які готові були забивати.

Завершив розгром Русин, оформивши дубль. Арвеладзе закинув на Кабаєва, той скинув повз голкіпера у бік воріт. Захисник "Олімпіка" міг встигнути вибити м'яч, але Русин головою таки переправив його у ворота.

"Зоря" перемагає "Олімпік" та закріплюється на п'ятому місці. Донеччани ж і надалі на останньому щаблі у турнірній таблиці.