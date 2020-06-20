Два футболісти "Олімпіка" здали позитивні тести на коронавірус. Донецький клуб 20 червня дізнався результати тестування на COVID-19.

Клуб не називає прізвища. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Майбутній матч "Олімпіка" з "Карпатами" в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок був запланований на неділю, 21 червня, і повинен був пройти в Луцьку через епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Нагадаємо, що "Карпати" – перший клуб УПЛ, гравці і співробітники якого заразилися коронавірусом. Через спалах COVID-19 "леви" не змогли зіграти з "Маріуполем", "Ворсклою" і СК "Дніпро-1".

Карпати – Олімпік: головне

Раніше львів'яни вийшли з карантину і приступили до тренувань без восьми заражених гравців. Поєдинки львівського клубу проти "Маріуполя", "Ворскли" та "Дніпра-1" були перенесені.