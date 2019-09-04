Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / Вадим Герасименко [Wheel Bree]

Ольга Харлан — найвідоміша та найтитулованіша фехтувальниця України. Вона є Олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 у командній шаблі, чотириразовою призеркою Олімпіад, 6-разовою чемпіонкою світу та 7-разовою чемпіонкою Європи.

У сезоні 2018 року Ольга стала переможницею Кубка світу: це досягнення підкорилося їй втретє в кар’єрі. Також у цьому сезоні українка завоювала командне срібло Євро, а у 2017 році вона стала чемпіонкою світу в індивідуальній шаблі.

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З нагоди дня народження Ольги Харлан – найяскравіші цитати шаблістки про її кар’єру, тренування, командний дух та бажання перемагати, зібрані Red Bull.

Про те, як потрапила в шаблю

– Мій хресний батько – шабліст, тож я одразу почала тренуватися із шаблею. Це найбільш руховий і швидкий вид фехтування.

Про перші здобутки та важливість перемог

Через три роки після початку фехтування, я почала показувати результати. Я відчула, що таке перемога й азарт. Я по життю боєць. Мені завжди важливо доводити свою першість.

Про зіркову хворобу

– Ніколи не страждала зірковою хворобою. Завжди намагаюся ставитися до людей зі щирістю та добром

Про значення сім’ї

– Свої перемоги я присвячую сім’ї. Наприклад, золото чемпіонату світу в Будапешті-2013 я виграла для своєї бабусі.

Про стиль фехтування

– Дехто порівнює моє фехтування з чоловічим, тому що я швидка, потужна, різка. Також у мене сильний удар. Інколи це трохи грає проти мене, тому що бувають різні суперниці, іноді треба пограти в жіноче фехтування, бути спокійнішою, а я навпаки, починаю бігати, стрибати.

Про налаштування на бій 

– Моральний стан та правильний психологічний настрій – по суті головні складові мого успіху. Якщо ти виходиш на доріжку з думкою про можливу поразку, нічого хорошого тебе не чекає.

Про любов до України

Мені пропонували змінити громадянство. Після Олімпійських ігор в Лондоні надійшла серйозна пропозиція, але, як бачите, я відмовилася. Пропонували гроші, квартиру, машину, але я люблю свою країну.

Про командні змагання

– Я командний боєць і цьому дуже рада, тому що мені вдається грати і в команді, і в особистих змаганнях

Про нерви перед стартом

– Я досі щоразу нервуюся перед фехтуванням. Це може бути будь-яке змагання. Думаю, що кожен спортсмен має бути таким.

Про головне спортивне бажання

Я хочу поїхати в Токіо, бо мрію про золоту медаль Олімпіади. Після цього міркуватиму, що робити далі. Якщо перемогла б у Ріо, могла би залишити спорт. Але не зараз. Мені потрібне золото.

Фото: Вадим Герасименко [Wheel Bree]

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Теги: Спорт Новини Спорту Ольга Харлан
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