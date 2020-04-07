Олімпійська чемпіонка Кастер Семеня переплюнула рекорд зіркового Роналду: відео

Дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Кастер Семеня прийняла челлендж, який кинув один з найкращих футболістів планети португалець Кріштіану Роналду у своєму інстаграмі.

Південноафриканка у своєму інстаграмі опублікувала відео, на якому вона на швидкість робить вправи на прес. Їй вдалося зробити 176 скручувань за 45 секунд, перевершивши результат зіркового португальця, який зробив 142 повторення.

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Привіт. Спасибі Кріштіану за виклик, сам звір зробив все можливе, а мені вдалося набрати 176 протягом 45 секунд. Непогано для неділі, – написала легкоатлетка.

Додамо, що після перемоги на чемпіонаті світу 2009 року Семені довелося відбути перевірку статі, через низький голос. Її відсторонили від змагань до 16 червня 2016 року, після чого підозри було знято.

Досягнення Кастер Семені

Чемпіонка Всеафриканських ігор 2015 (800 м).

Тричі підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Африки (800 м, 1500 м, 4х400 м).

У 2009 році стала чемпіонкою світу на дистанції 800 м. Срібна та бронзова призерка чемпіонату світу на дистанціях 800 м та 1500 м відповідно.

Олімпійська чемпіонка на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро на дистанції 800 м. Срібна призерка Олімпіади-2012 у Лондоні (800 м).

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