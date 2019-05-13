Олімпійська чемпіонка Клара Гусєва загинула у Москві: її збила машина

У Москві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула Клара Гусєва. Вона була олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу з ковзанярського спорту.

Клара Гусєва (після шлюбу Нестерова) 12 травня була на смерть збита автомобілем на південному заході Москви. Їй було 82 роки, повідомляють російські ЗМІ.

"Клара Гусєва загинула в дорожньо-транспортній пригоді, її збила машина. На жаль, лікарі не змогли врятувати її життя. Про дату і місце прощання і похорону стане відомо пізніше", – повідомив голова комітету по роботі з ветеранами Союзу ковзанярів Росії Рамір Курамшин.

Клара Гусєва загинула у Москві

Гусєва виборола золото Олімпіади в 1960 році в Скво-Веллі. Швидкісне катання жінок на ковзанах було вперше включено в програму Олімпійських ігор. У 1960 році Гусєва перемогла на дистанції 1000 метрів на чемпіонаті світу в класичному багатоборстві серед жінок в Естерсунді (Швеція).