Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео

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Жаклін Карвальо
Жаклін Карвальо / GETTY IMAGES

Дворазова олімпійська чемпіонка з волейболу з Бразилії Жаклін Карвальо зомліла під час відеоінтерв'ю, яке транслювалося у прямому ефірі.

35-річна Карвальо перебувала на матчі бразильської Суперліги й давала інтерв'ю, але не закінчила розмову, оскільки зомліла й впала.

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Місцеві медіа повідомляють, що в приміщенні було дуже спекотно – це могло спровокувати непритомність. Також у Жаклін різко знизився артеріальний тиск.

Після падіння їй своєчасно надали медичну допомогу.

Карвальо – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 і Лондона-2012 у складі збірної Бразилії. Також вона двічі ставала срібною призеркою чемпіонату світу (2006, 2010).

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Теги: Спорт
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