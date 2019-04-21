Олімпійська чемпіонка одружується зі своєю партнеркою по збірній: фото

П'ятикратна олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Ірен Вюст одружується зі своєю партнеркою по збірній Нідерландів Летіції де Йонг.

Відповідне фото Ірен Вюст виклала у себе в Instagram.

"На щастя, вона сказала .. так! Ми одружимося", – підписала фото Ірен Вюст.

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Варто зазначити, що 33-літня Вюст виграла 11 медалей Олімпійських ігор, у тому числі п'ять золотих нагород. Також вона неодноразово вигравала чемпіонат світу. Летіції де Йонг 26 років, і вона чемпіонка світу в командному спринті.