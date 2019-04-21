Олімпійська чемпіонка одружується зі своєю партнеркою по збірній: фото

238 Читать новость на русском
Ірен Вюст
Ірен Вюст

П'ятикратна олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Ірен Вюст одружується зі своєю партнеркою по збірній Нідерландів Летіції де Йонг.

Відповідне фото Ірен Вюст виклала у себе в Instagram.

"На щастя, вона сказала .. так! Ми одружимося", – підписала фото Ірен Вюст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En gelukkig zei ze .. JA! Wij gaan trouwen!!! ️ #marryme #wifeytobe

Допис, поширений Ireenw (@ireenw)

Читайте також: Що таке гомофобія та чому з нею потрібно боротися

Варто зазначити, що 33-літня Вюст виграла 11 медалей Олімпійських ігор, у тому числі п'ять золотих нагород. Також вона неодноразово вигравала чемпіонат світу. Летіції де Йонг 26 років, і вона чемпіонка світу в командному спринті.

blog_ava
Програма Володимира Зеленського: основні тези
21 квітня
49344
Теги: Спорт ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" переміг "Кардіфф" та знову очолив турніру таблицю чемпіонату Англії: відео
21 квітня 20:37 "Ліверпуль" переміг "Кардіфф" та знову очолив турніру таблицю чемпіонату Англії: відео
97
Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
21 квітня 19:29 Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
933
Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
21 квітня 17:04 Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
274
Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
21 квітня 14:39 Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
583
Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
20 квітня 14:12 Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
1502
Новини
Більше новин
Залиште відгук