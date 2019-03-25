Олімпійська чемпіонка Подкопаєва вдруге вагітна: фото

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та її чоловік Ігор Дубинський чекають на другу дитину.

Про це сповістили на офіційній сторінці в Instagram програми "Світське життя".

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Пара прибула разом на вручення щорічної премії "Людина року", де і стало відомо про цікавий стан спортсменки.



Лілія Подкопаєва вагітна

Наразі в Лілії підростають ще дві дитини – прийомний 13-річний син Вадим та рідна 12-річна донька Кароліна від колишнього чоловіка Тимофія Нагорного.



Лілія Подкопаєва з дітьми

До слова, про заручення з американським бізнесменом Ігорем Дубинским, власником кількох компаній та інвестиційних проектів у США, Лілія Подкопаєва повідомила рік тому.

Хто така Лілія Подкопаєва?

Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії. Власниця 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на Кубку Эвропи. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті.

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