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Олімпійська надія України Наталія Прищепа провалила допінг-тест

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Наталія Прищепа / Фото з відкритих джерел

Українська легкоатлетка Наталія Прищепа, яка спеціалізується в бігу на 800 метрів, здала позитивну допінг-пробу.

Про це повідомляється на сайті Athletics Integrity Unit.

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В крові українки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид. Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого 2020 року. Однак термін дискваліфікації – невідомий.

Наталію дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, проведеному згідно зі Світовими антидопінговими правилами з легкої атлетики або Кодексом доброчесності.

  • Наталія Прищепа – 25-річна українська легкоатлетка, Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики.
  • Прищепа – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018), чемпіонка II Європейських ігор (2019) у командній першості.
  • На Олімпійських іграх у 2016 році посіла 14-у сходинку в бігу на 800 метрів.
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27 лютого
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Допінг Легка атлетика Новини Спорту Спорт
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