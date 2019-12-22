Олімпійські федерації звернулися до Зеленського через проблеми з фінансуванням: лист

Національні спортивні федерації написали відкритого листа Президенту України Володимирові Зеленському та голові Верховної Ради Дмитру Разумкову. Все через зупинку виділення грошей на фінансування низки спортивних федерацій.

Фінансування припинили у період завершальної стадії підготовки до Олімпійських ігор 2020 року, наголошується у зверненні. Відкритий лист опублікувала Федерація легкої атлетики України.

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У всіх видах спорту у розпалі боротьба за олімпійські ліцензії, а також за путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. І від того, чи буде виділене заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і результат виступу українських спортсменів. У такій ситуації все це перебуває під загрозою зриву,

– зазначено у листі.

Федерації наголошують, що у них вже є заборгованість за послуги, отримані протягом 2019 року. Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів.

"Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована вмить в той час, коли до досягнення мети лишається зробити останні кроки", – заявляють голови спортивних федерацій.

У резюмуючій частині листа вони просять у Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова, щоб держава виконала у повному обсязі зобов'язання з фінансування, укладені між федераціями та Міністерством культури, молоді та спорту.

Під відкритим листом підписалися голови 4 федерацій:

Федерації регбі;

Федерації хокею;

Федерації баскетболу;

Федерації легкої атлетики.



Відкритий лист спортивних федерацій до Зеленського і Разумкова

Що відомо про припинення фінансування спортивних федерацій?Кабінет міністрів України призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.



Цікаво, що саме Кабмін ухвалює усі рішення щодо державних виплат. Водночас спортивні федерації звертаються до президента і спікера парламенту, але не до прем'єра.