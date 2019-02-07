Олімпійський чемпіон Абраменко виборов срібло на чемпіонаті світу з фристайлу

Українець Олександр Абраменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з фристайлу, що відбувається у штаті Юта, США.

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full і набрав другу суму балів – 126,24, поступившись лише росіянину Максиму Бурову (130,09).

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Ця медаль чемпіонату світу стала першою у кар'єрі Абраменка і другою в історії української лижної акробатики – після бронзи Ольги Волкової, яку вона здобула у 2011 році.

У жінок золото в цій дисципліні здобула Олександра Романовська з Білорусі. Українка Ольга Полюк посіла 7 місце.

На зимовій Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року Абраменко здобув золоту медаль у лижній акробатиці.

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