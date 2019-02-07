Олімпійський чемпіон Абраменко виборов срібло на чемпіонаті світу з фристайлу

35 Читать новость на русском
Олександр Абраменко
Олександр Абраменко / Фото з відкритих джерел

Українець Олександр Абраменко здобув срібну медаль чемпіонату світу з фристайлу, що відбувається у штаті Юта, США.

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full і набрав другу суму балів – 126,24, поступившись лише росіянину Максиму Бурову (130,09).

Читайте також: Абраменко: бази у нас до цих пір своєї немає, тільки розмови ведуться

Ця медаль чемпіонату світу стала першою у кар'єрі Абраменка і другою в історії української лижної акробатики – після бронзи Ольги Волкової, яку вона здобула у 2011 році.

У жінок золото в цій дисципліні здобула Олександра Романовська з Білорусі. Українка Ольга Полюк посіла 7 місце.

На зимовій Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року Абраменко здобув золоту медаль у лижній акробатиці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
В Амстердамі біля банку влаштували стрілянину: є жертви
сьогодні
796
Теги: Спорт Олександр Абраменко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
6 лютого 17:08 Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
1131
Даяна Ястремська виграла перший матч для збірної України на Кубку Федерації
6 лютого 12:45 Даяна Ястремська виграла перший матч для збірної України на Кубку Федерації
280
"Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу
6 лютого 11:12 "Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу
291
Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу
6 лютого 09:29 Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу
344
"Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
6 лютого 09:13 "Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
268
Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
5 лютого 14:00 Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
713
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук