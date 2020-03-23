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Олімпійський чемпіон Камерон ван дер Бург розповів, як він перехворів на коронавірус

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Камерон ван дер Бург / New York Post

Коронавірусом, який шириться світом, може інфікуватися будь-яка людина. І навіть спортсмен. Тож серед тих, хто захворіли, є й олімпійські чемпіони.

Одним з таких став олімпійський чемпіон з плавання та дворазовий чемпіон світу Камерон ван дер Бург з Південно-Африканської Республіки. Історію того, як він перехворів на Covid-19 та які ускладнення це викликало в його організмі, спортсмен виклав у себе в twitter.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

"Сьогодні вже 14 днів, як я борюся з Covid-19. Безумовно, це страшний вірус, який я коли-небудь переносив, попри те, що я здорова людина з сильними легенями (не курю, займаюся спортом), веду здоровий спосіб життя і молодий (не належу до групи ризику).

Хоча найважчі симптоми (сильна лихоманка) ослабли, я все ще борюся з серйозною слабкістю та кашлем, який я не можу подолати. Будь-яка фізична активність, наприклад, ходьба, залишає мене виснаженим на кілька годин.

Втрати в фізичних кондиціях величезні. Спортсмени, які перенесуть Covid-19 протягом останнього тренувального циклу, втратять більшу частину фізичної підготовки. Інфекція незадовго до змагань – найгірше.

Атлети продовжують тренуватися, оскільки немає ніяких роз'яснень щодо літніх Ігор, і, таким чином, піддають себе непотрібному ризику. Будь ласка, подбайте про себе! Здоров'я на першому місці, Covid-19 –  це не жарт!", – написав  Кемерон ван дер Бург.

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  • Камерон ван дер Бург – олімпійський чемпіон (плавання на 100 метрів брасом, Лондон-2012) та срібний призер Олімпіади (плавання на 100 метрів брасом, Ріо-2016)
  • 6-кратний чемпіон світу (двічі в 50-метровому басейні та чотири рази у 25-метровому)
  • Рекордсмен світу на дистанціях 50 і 100 метрів брасом у 25-метровому басейні з листопада 2008 року.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Плавання Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Здоров'я Спорт
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