Олімпійський чемпіон Камерон ван дер Бург розповів, як він перехворів на коронавірус

Коронавірусом, який шириться світом, може інфікуватися будь-яка людина. І навіть спортсмен. Тож серед тих, хто захворіли, є й олімпійські чемпіони.

Одним з таких став олімпійський чемпіон з плавання та дворазовий чемпіон світу Камерон ван дер Бург з Південно-Африканської Республіки. Історію того, як він перехворів на Covid-19 та які ускладнення це викликало в його організмі, спортсмен виклав у себе в twitter.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

"Сьогодні вже 14 днів, як я борюся з Covid-19. Безумовно, це страшний вірус, який я коли-небудь переносив, попри те, що я здорова людина з сильними легенями (не курю, займаюся спортом), веду здоровий спосіб життя і молодий (не належу до групи ризику).

Хоча найважчі симптоми (сильна лихоманка) ослабли, я все ще борюся з серйозною слабкістю та кашлем, який я не можу подолати. Будь-яка фізична активність, наприклад, ходьба, залишає мене виснаженим на кілька годин.

Втрати в фізичних кондиціях величезні. Спортсмени, які перенесуть Covid-19 протягом останнього тренувального циклу, втратять більшу частину фізичної підготовки. Інфекція незадовго до змагань – найгірше.

Атлети продовжують тренуватися, оскільки немає ніяких роз'яснень щодо літніх Ігор, і, таким чином, піддають себе непотрібному ризику. Будь ласка, подбайте про себе! Здоров'я на першому місці, Covid-19 – це не жарт!", – написав Кемерон ван дер Бург.

Варте уваги Кашляв кров'ю: італійський спортсмен розповів, як заразився коронавірусом

Камерон ван дер Бург – олімпійський чемпіон (плавання на 100 метрів брасом, Лондон-2012) та срібний призер Олімпіади (плавання на 100 метрів брасом, Ріо-2016)

6-кратний чемпіон світу (двічі в 50-метровому басейні та чотири рази у 25-метровому)

Рекордсмен світу на дистанціях 50 і 100 метрів брасом у 25-метровому басейні з листопада 2008 року.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram