Олімпійський чемпіон кинув виклик Ломаченку

Британський боксер, олімпійський чемпіон 2012 року (у ваговій категорії до 56 кілограмів) Люк Кемпбелл готовий вийти на бій проти чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко. При цьому це може бути бій за титул чемпіона світу за версією WBC.

Люк Кемпбелл є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу з версією WBC у легкій вазі. Зараз цим титулом володіє Майкі Гарсія. Та боксер вже піднявся у вищу вагову категорію. Однак свій останній поєдинок боксер провів у першій напівсередній вазі, де програв Ерролу Спенсу. Тож якщо Майкі Гарсія відмовиться від обов'язкового захисту титулу, то пояс чемпіона між собою розіграють саме Ломаченко та Кемпбелл.

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Сам Кемпбелл не проти вийти на бій проти українця. Про це він написав у себе в twitter.

"Кролла в бою з Ломаченко продемонстрував сміливість, але Василь показав свій рівень. Два золотих медалісти Олімпійських ігор, безумовно, заслуговують зустрітися один з одним на рингу", – написав Кемпбелл.

Courageous from Crolla but Loma showed his class yesterday. Olympic gold medalist vs Olympic gold medalist definitely has a ring to it! — Luke Campbell MBE (@luke11campbell) 14 квітня 2019 р.

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Про те, що Ломаченко наступний бій може провести проти Кемпбелла, заявив і промоутер боксера та керівник компанії Top Rank Боб Арум. При цьому цей бій може відбутися у Лондоні. Однак навіть якщо сторони і домовляться, то Ломаченко битиметься з Кемпбеллом не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих. Та три тижні Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.