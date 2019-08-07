Олімпійський чемпіон несподівано проміняв спорт на музику

Олімпійський чемпіон зі стрибків у воду британець Кріс Мірс оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 повідомив про те, що замість спорту буде займатися музикою.

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Я завершую кар’єру. У мене вийшла дивовижна подорож, яка безумовно була непростою. Але щоб отримати щось, потрібно багато працювати і ніколи не здаватися,

– написав Мірс на своїй сторінці в Instagram.

Мірс зазначив, що присвятить себе музиці. Музичний бенд Кріса має назву Bloodline:

Тепер я працюю повний робочий день в музичній індустрії. Я буду випускати музику разом з кузеном Робі Макдейдом, також я буду працювати з іншими артистами.

Зазначимо, що британський спортсмен на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році разом зі своїм співвітчизником Джеком Ло стали чемпіонами у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.