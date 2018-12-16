Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Верняєв переніс дві операції за два дні: фото

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Олег Верняєв переніс дві операції
Олег Верняєв переніс дві операції / Фото з відкритих джерел

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 український гімнаст Олег Верняєв переніс операцію на дві ноги в медичному центрі, розташованому в Тель-Авіві (Ізраїль).

Причини хірургічного втручання і сроки відновлення невідомі. Судячи з усього, найближчі етапи Кубка світу, зокрема в Баку (16-17 лютого) і Мельбурні (21-24 лютого), Верняєв пропустить.

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"Уже як традиція кожного січня лягати на хірургічний стіл або збіг? Що думаєте? Це вже третя операція на лівий гомілкостоп", – написав Олег.


Раніше 24 канал писав, що у січні 2018 року, у Олега Верняєва діагностували розрив зв'язок ноги і плеча. Операцію Олегу зробили в Німеччині і вже за півроку українець завоював дві медалі на етапі Кубка світу в угорському місті Сомбатхей, а також став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах.

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Теги: Спорт Травми Олег Верняєв Спортивна гімнастика
Джерело: 24 Канал
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