Олімпійський чемпіон та переможець НХЛ Домінік Гашек може балотуватися в президенти Чехії

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Домінік Гашек
Домінік Гашек

У 2023 році в Чехії відбудуться вибори президента країни. Участь у них може взяти й колишеій хокеїст Домінік Гашек.

"Можна все уявити. Чому б ні. Зараз у мене є своя робота, яку я дуже люблю і хочу виконати її повною мірою. Але що буде через два за три роки? І тоді я вирішу. Все можливо", – заявив Гашек у коментарі виданню idnes.cz.

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Поки ж колишній хокеїст по три години в день навчається  вивчає політологію.

Я люблю займатися відповідальними справами. І я не сумніваюся, що посаду президента дуже відповідальна. Він повинен володіти рядом якостей, так що подивимося, 
– заявив Гашек.

Варто зазначити, що зараз Гашек займається компанією, яка виготовляє енергетичні напої. Перед тим у нього був свій спортивний бренд Dominator. Однак він зазнав невдач з ним.

Гашек висловив свої політичні амбіції на початку 2019 року, наприклад, під час демонстрацій проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Хто такий Домінік Гашек? Хокеїст, воротар. Олімпійський чемпіон Нагано 1998. Ще двічі Гашек вигравав кубок Стенлі з "Детройтом" у 2002 та 2008 роках. Загалом в НХЛ хокеїст провів 735 матчів, виступаючи за клуби "Чикаго", "Баффало", "Детройт" та "Оттаву". У червні 2008 року Хашек оголосив про закінчення кар’єри, але менше ніж через рік він змінив своє рішення, коли не зміг відмовити від пропозиції клубу в Пардубіце. Він закінчив кар'єру в сезоні 2010/2011.

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Теги: Новини Спорту Новини політики Спорт Хокей Чехія
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