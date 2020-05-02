Олімпійський чемпіон Верняєв: Мені шкода, що я не можу поїхати в Донецьк

Український гімнаст Олег Верняєв, олімпійський чемпіон 2016 року на брусах висловився про війну на Донбасі.

Верняєв у інтерв'ю Youtube-каналу "INTERSPORT Україна" зазначив, що хоче поїхати в Донецьк.

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"Чому почалася війна? Мені нема чого сказати, чесно. Я не буду нічого говорити. Я стільки всього наслухався по цій темі. Не буду нічого говорити, тому що, що не скажеш – все буде не так".

Мені просто дуже шкода, що я не можу взяти і поїхати в Донецьк. Мені шкода, що багато людей від цього страждає, що країна страждає – це мені шкода. Зрозумів я для себе відповідь на це питання? Можливо, так,

– сказав Олег.

Що відомо про Олега Верняєва?

Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у брусах, чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.



У 2012 році став срібним призером чемпіонату Європи, а на Олімпійських іграх в Лондоні зайняв 4 місце в командному багатоборстві, і 11-те – в особистому. У 2013 році завоював срібну і дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи. У 2014 році став володарем золотої медалі чемпіонату світу, а також золота і двох бронзових медалей чемпіонату Європи.



У 2015 році став першим українським спортсменом завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро приніс перше золото України, ставши найкращим у вправі на брусах.

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