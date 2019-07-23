Олімпійський чемпіон влаштував гарячу перепалку через суперника, який відмовився потиснути руку

На чемпіонаті світу з плавання у Південній Кореї стався скандал. Британський плавець Данкан Скотт демонстративно не потиснув руку титулованому Сунь Яну.

Як стало відомо, китаєць у 2018 році розбив допінг-пробу молотком, але не отримав дискваліфікацію.

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На знак протесту після перемоги Суня на дистанції 400 метрів австралієць Мак Хортон відмовився підніматися разом з китайцем на п'єдестал.

Тепер же Ян завоював золото на дистанції 200 метрів вільним стилем. Китаєць приплив другим, але литовця Данаса Рапсіса дискваліфікували через фальш-старт.

Третє місце між собою розділили британець Данкан Скотт і росіянин Мартін Малютін. Малютін потиснув руку Яну, але Скотт – відмовився.



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Китаєць вирішив поговорити із суперником на підвищених тонах і покрутив рукою біля скроні. Британець не відповів ані слова. У свою чергу, вболівальники підтримали дії Скотта оплесками.

Потім Скотт у коментарі ВВС пояснив, чому прийняв таке рішення.

Я в команді Мака Хортона. Якщо Ян не поважає наш вид спорту, то чому я повинен поважати його? Думаю, що багато людей, всі у світі плавання будуть за Хортона. Сподіваюся, така реакція буде відбуватися на більшій кількості стартів,

– резюмував спортсмен.

Сунь Ян дворазовий чемпіон Лондона-2012 і переможець Ігор в Ріо. У 2014 році він відбував тримісячну дискваліфікацію через вживання забороненого препарату, про яку Федерація плавання Китаю повідомила тільки після закінчення відсторонення.

Чемпіонат світу з плавання у Південній Кореї триватиме до 28-го липня. На цей момент у медальному заліку лідирує Китай, який виборов 29 медалей (16 золотих, 10 срібних, 3 бронзові).

На другому місці Росія з 19 медалями (9 золотих, 8 срібних, 2 бронзові). Замикає топ-3 Австралія з 10 медалями (4 золоті, 2 срібні, 4 бронзові).

Україна в медальному заліку на цей момент перебуває на 12-й позиції. В активі "синьо-жовтих" 6 медалей (1 золото та 5 бронз).