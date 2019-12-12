Олімпійський чемпіон з Росії визнав, що російський спорт завжди був нечесним

Дворазовий олімпійський чемпіон Денис Панкратов переконаний, що звинувачення WADA адресу Росії є не безпідставними. За його словами, російський спорт був нечесним ще з 1950-их, коли Радянський Союз прийняли в олімпійську сім'ю.

В олімпійській хартії записано, що держава не може втручатися у спортивне життя, але всі російські спортивні федерації сидять у Держкомспорті, заявив Панкратов в інтерв'ю "Советскому спорту".

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За його словами, Радянський Союз вступив у світ Олімпіад, обманувши усіх і порушивши всі правила. І оскільки світова спільно хотіла бачити СРСР у світовому спортивному русі, то закрила на це очі.

Олімпійські ігри – це був любительський спорт, а ми виставляли проти студентів "червону машину". Не соромно? Фетісов і команда грали проти звичайних студентів,

– заявив колишній спортсмен.

Він переконаний, що з 1950-их років і до сьогодні російський спорт грає нечесно, обманюючи увесь світ. Відтак рішення WADA є логічним, адже колись цьому всьому мали сказати "Стоп".

"Ми порушуємо всі можливі закони, шукаємо різні лазівки, не дуже законні, довідки "ліві" надаємо, "боремося". Загальний принцип: обманюємо і брешемо. Зараз і зовсім відбувається якийсь "бал сатани". Світова спільнота намагається повернути нас на землю, а ми все одно продовжуємо брехати і упиратися", – заявив Денис Панкратов.

Що відомо про Дениса Панкратова?Денис Панкратов – колись популярний російський плавець, а нині спортивний журналіст і коментатор. Переможець ЧС з плавання, дворазовий олімпійський чемпіон та п'ятиразовий чемпіон Європи.



Які санкції WADA запровадила проти Росії / інфографіка 24 каналу