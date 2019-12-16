Олімпійський чемпіон за 99 секунд нокаутував українського боксера: відео

В Алмати на вечорі боксу узбецький боксер Фазліддін Гаібназаров переміг українця Владислава Баранова. Гаібназаров нокаутував Баранова вже в першому раунді.

Олімпійський чемпіон з Узбекистану оформив нокаут за 99 секунд, повідомляє Sports.kz.

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Поєдинок у першій напівсередній вазі не протривав навіть одного раунду. На 99-й секунді Гаібназаров оформив перемогу нокаутом, сильно пробивши Баранову по корпусу.

Відео нокауту

Таким чином, Гаібназаров виграв восьмий бій на професійному ринзі.

У 2016 році, виступаючи ще в любителях, Фазліддін переміг на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).