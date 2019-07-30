Олімпійський призер з України пояснив, чому несподівано завершив кар'єру в 31 рік

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Ілля Кваша
Ілля Кваша / Фото з відкритих джерел

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 в стрибках у воду Ілля Кваша розповів, чому завершив кар'єру в 31 рік.

Спорт 24 писав, що Ілля Кваша оголосив про завершення кар'єри у квітні 2019 року. Про це сам спортсмен зізнався у інтерв'ю "Главреду".

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Моє рішення закінчити професійну кар'єру було викликано збігом обставин. Найбільшу роль в ухваленні цього рішення зіграв стан мого здоров'я. В кінці 2017 року мені зробили складну операцію на лівій нирці, після якої я, на жаль, не зміг повернутися в професійний спорт. Повірте, якби міг залишитися, то я б це зробив,
– сказав Ілля.

Крім олімпійської бронзи, 31-річний спортсмен має в активі 2 срібла і 1 бронзу чемпіонату світу, 9 золотих нагород, 5 срібних і 2 бронзові на чемпіонатах Європи.

Нещодавно Ілля Кваша вперше став батьком. Про це сам спортсмен повідомив у своєму Instagram.

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Теги: Спорт Новини Спорту Стрибки у воду
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