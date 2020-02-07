Олімпійського чемпіона дискваліфікували на рік за пару грубих слів про Китай у Instagram

25-річний угорський шорт-трековик Чаба Бур'ян дискваліфікований на один рік за грубе повідомлення в соціальних мережах про Китай.

На початку грудня Бур'ян побував на етапі Кубка світу в китайському Шанхаї. Угорець був здивований довгою чергою на прикордонному контролі, де йому довелося простояти цілу годину, повідомляє Hungary Today.

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Він написав про це в Instagram, додавши вираз "F*ckin China". Розгорівся скандал. Чабу повернули з Шанхая додому, а головний тренер збірної Угорщини китаянка Чжан Цзин подала у відставку і зажадала публічних вибачень.

Угорська сторона не прийняла відставку тренера, а Бур'яна за грубі висловлювання дискваліфікували на рік від усіх змагань і тренувань, що проводяться під егідою національної федерації.

Термін покарання олімпійського чемпіона закінчується 5 грудня 2020 року. У Бур'яна є право оскаржити рішення про дискваліфікацію в найближчі 15 днів.

Хто такий Чаба Бур'ян?

Угорський шорт-трековик, спеціаліст з бігу на короткій доріжці, олімпійський чемпіон.



Золоту олімпійську медаль та звання олімпійського чемпіона Бур'ян виборов на Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року разом із товаришами з угорської команди в естафеті на 5000 м.