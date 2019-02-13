Олімпійську чемпіонку з легкої атлетики можуть визнати чоловіком

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) має намір заявити в Спортивному арбітражному суді (CAS), що дворазова олімпійська чемпіонка з бігу Кастер Семеня з ПАР повинна вважатися чоловіком, яка відчуває себе жінкою.

IAAF хоче ввести правило, за яким спортсменки з підвищеним тестостероном зможуть змагатися на турнірах під егідою IAAF тільки за умови прийому ліків, призначених для зниження рівня цього гормону, інформує The Times.

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Через можливе введення цього правила Семеня подала позов в CAS. Слухання в суді відбудуться наступного тижня.

Після перемоги Семені на чемпіонаті світу в 2009 році у багатьох спортсменок виникли сумніви в її гендерній приналежності. Спортсменка пройшла спеціальний тест, який показав, що бігунка є жінкою, але у неї дуже високий рівень чоловічих гормонів.

Семеня є дворазовою олімпійською чемпіонкою і дворазовою чемпіонкою світу в бігу на 800 метрів. У травні 2015 року вона уклала одностатевий шлюб зі своєю коханою Віолет Рассебоя.

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