Олімпійську чемпіонку з легкої атлетики можуть визнати чоловіком

232 Читать новость на русском
Кастер Семеня
Кастер Семеня / Фото з відкритих джерел

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) має намір заявити в Спортивному арбітражному суді (CAS), що дворазова олімпійська чемпіонка з бігу Кастер Семеня з ПАР повинна вважатися чоловіком, яка відчуває себе жінкою.

IAAF хоче ввести правило, за яким спортсменки з підвищеним тестостероном зможуть змагатися на турнірах під егідою IAAF тільки за умови прийому ліків, призначених для зниження рівня цього гормону, інформує The Times.

Читайте також: Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)

Через можливе введення цього правила Семеня подала позов в CAS. Слухання в суді відбудуться наступного тижня.

Після перемоги Семені на чемпіонаті світу в 2009 році у багатьох спортсменок виникли сумніви в її гендерній приналежності. Спортсменка пройшла спеціальний тест, який показав, що бігунка є жінкою, але у неї дуже високий рівень чоловічих гормонів.

Семеня є дворазовою олімпійською чемпіонкою і дворазовою чемпіонкою світу в бігу на 800 метрів. У травні 2015 року вона уклала одностатевий шлюб зі своєю коханою Віолет Рассебоя.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Йому наплювати на Росію": Лазарєва гостро розкритикували за підтримку України
сьогодні
4531
Теги: Спорт Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
50
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
320
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1910
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
432
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
333
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
475
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук