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Ольсбу-Рейселанн виграла першу гонку у новому році, Юлія Джима – 16-а

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Біатлон: результати спринтерської гонки / dagbladet.no

У німецькому Обергофі відновився біатлонний сезон 2019/2020. Жіночу спринтерську гонку виграла Марте Ольсбу-Рейселанн.

На біатлоністів у німецькому Обергофі чекав неприємний сюрприз у вигляді складних погодних умов. Перед стартом жіночого спринту не припинялася злива.

Окрім того, над стадіоном та на стрільбищі був густий туман. А під час тренування чоловічих збірних на трасі утворилася "каша".

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Боротьба за перемогу

Найкраще до важких умов адаптувалася норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Вона чисто подолала два вогневі рубежі та пройшла дистанцію за 22 хвилини та 4 секунди.

Друге місце здобула представниця Німеччини Деніз Геррманн, для якої етап в Обергофі є домашнім. Німкеня не закрила одну мішень на стійці, тому пробігла коло штрафу. Геррманн програла Ольсбу 33 секунди.

Третьою фінішувала француженка Жюлі Сімон. 23-річна біатлоністка допустила один промах на стрільбі лежачи й програла Геррманн 14 секунд.

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Як виступили українки?

Жодній українській біатлоністці не вдалося чисто подолати два вогневі рубежі. Найкраще виступила Юлія Джима, яка допустила один промах і фінішувала 16-ю.

По два промахи допустили Валентина Семеренко та Олена Підгрушна. Вони фінішували на 25 та 36 позиції відповідно.

Анастасія Меркушина, яка останні гонки провела на Кубку IBU, не закрила одну мішень на стійці та фінішувала 46-ю.

Віта Семеренко також допустилася однієї помилки на стійці та завершила спринт на 52-й сходинці.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Віта Семеренко Валентина Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина
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