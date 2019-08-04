ОМОН знову побив вболівальників у Росії, постраждали фанати "Зеніту": відео

У Росії вдруге за тиждень ОМОН (мобільний загін особливого призначення) побив футбольних вболівальників. Біля санкт-петербурзького стадіону "Газпром Арена" сталася бійка між уболівальниками "Зеніту" та співробітниками ОМОНу.

Наразі причини бійки, яка відбулася 3-го серпня, не відомі. У 4-му турі російської Прем'єр-Ліги "Зеніт" зустрічався з "Краснодаром". Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

Дивіться також: Акцію протесту в Москві придушує екс-полковник "Беркута" Сергій Кусюк: відео

"Зеніт" виступив із заявою після інциденту, що стався на стадіоні "Газпром Арена". У клубі заявили, що проведуть розслідування.

Організатори матчу спільно з правоохоронними органами проведуть розслідування цього інциденту, щоб визначити його причини й запобігти подібні конфлікти на території стадіону в майбутньому. Футбольний клуб "Зеніт" зробить все можливе, щоб стадіон залишався найбезпечнішою і комфортною ареною для кожного відвідувача,

– йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 серпня 2019 р.

Журналіст Дмитро Зімін присутив, що конфлікт міг виникнути через огорожу.

З цього сезону вона (огорожа, – Спорт24) стоїть у віражу й відгороджує тих, хто курить. Фанати почали її рухати (не сильно, адже місця дуже мало), ОМОН чекав провокації, хтось поплескав і вони тут же зірвалися, по команді, як кажуть, лисого сек'юріті,

– написав журналіст у Twitter.

Конфликт, судя по всему, ИЗ-ЗА ЗАБОРА! С этого сезона он стоит у виража и отгораживает курящих. Фанаты начали его двигать (не сильно, так как места очень мало), ОМОН ждал провокации, кто-то похлопал и они тут же сорвались, по команде, как говорят, лысого секьюрити. Жесть! https://t.co/sGikeBmCOQ — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 августа 2019 г.

Раніше після матчу у Ростові між місцево командою та "Спартаком" в ОМОНівців виник конфлікт з фанатами московської команди.

Його початку не видно. Але на кадри камери відеоспостереження потрапив момент, коли так звані правоохоронці починають бити фанатів, які стоять до них спиною у підтрибунному приміщені.