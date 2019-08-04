ОМОН знову побив вболівальників у Росії, постраждали фанати "Зеніту": відео

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ОМОН знову побив вболівальників у Росії,
ОМОН знову побив вболівальників у Росії, / twitter.com/ZiminRussia

У Росії вдруге за тиждень ОМОН (мобільний загін особливого призначення) побив футбольних вболівальників. Біля санкт-петербурзького стадіону "Газпром Арена" сталася бійка між уболівальниками "Зеніту" та співробітниками ОМОНу.

Наразі причини бійки, яка відбулася 3-го серпня, не відомі. У 4-му турі російської Прем'єр-Ліги "Зеніт" зустрічався з "Краснодаром". Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

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"Зеніт" виступив із заявою після інциденту, що стався на стадіоні "Газпром Арена". У клубі заявили, що проведуть розслідування.

Організатори матчу спільно з правоохоронними органами проведуть розслідування цього інциденту, щоб визначити його причини й запобігти подібні конфлікти на території стадіону в майбутньому. Футбольний клуб "Зеніт" зробить все можливе, щоб стадіон залишався найбезпечнішою і комфортною ареною для кожного відвідувача,
– йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Журналіст Дмитро Зімін присутив, що конфлікт міг виникнути через огорожу.

З цього сезону вона (огорожа, – Спорт24) стоїть у віражу й відгороджує тих, хто курить. Фанати почали її рухати (не сильно, адже місця дуже мало), ОМОН чекав провокації, хтось поплескав і вони тут же зірвалися, по команді, як кажуть, лисого сек'юріті,
– написав журналіст у Twitter.

Раніше після матчу у Ростові між місцево командою та "Спартаком" в ОМОНівців виник конфлікт з фанатами московської команди.

Його початку не видно. Але на кадри камери відеоспостереження потрапив момент, коли так звані правоохоронці починають бити фанатів, які стоять до них спиною у підтрибунному приміщені.

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Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Футбол
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