Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні: деталі

Стрімінгова платформа DAZN, яка здійснює трансляцію спортивних подій, оголосила про розширення сітки мовлення. Компанія запустить сервіс у понад 200 країнах. Україна – в їх числі.

Що таке DAZN

Сервіс потокового мовлення по передплаті. Служба здійснює потокову передачу подій з різних об'єктів в режимі реального часу і на вимогу.

DAZN працює у дев'яти країнах:

Австрія;

Бразилія;

Канада;

Німеччина;

Італія;

Японія;

Іспанія;

Швейцарія;

США.

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Як повідомили у компанії, запуск платформи у нових країнах відбудеться 2 травня перед поєдинком мексиканського боксера Сауля Альвареса.

Вартість користування DAZN у різних країнах буде оголошена в найближчі тижні.

Що ще транслює DAZN

У компанії повідомили, що крім прямих трансляцій спортивних подій, DAZN транслюватиме архів класичних боїв, відео спортсменів і оригінальних програм.

У різних країнах DAZN володіє правами на трансляцію:

Чемпіонату світу з футболу;

кваліфікацію Євро-2020 з футболу,

матчі Ліги націй з футболу;

англійської Прем'єр-ліги;

чемпіонату Німеччини з футболу;

чемпіонату Італії з футболу;

чемпіонату Франції з футболу;

чемпіонату Іспанії з футболу;

Ліги чемпіонів (футбол);

Ліги Європи (футбол);

НБА (баскетбол);

чемпіонату світу з баскетболу;

боксерських поєдинків промоутерських компаній Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;

НХЛ (хокей);

тенісних турнірів Australian Open, US Open та French Open.

З главою промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірном співпрацює український боксер Олександр Усик. DAZN транслювала дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна.