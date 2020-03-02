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Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні: деталі

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Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні / DAZN

Стрімінгова платформа DAZN, яка здійснює трансляцію спортивних подій, оголосила про розширення сітки мовлення. Компанія запустить сервіс у понад 200 країнах. Україна – в їх числі.

Що таке DAZN

Сервіс потокового мовлення по передплаті. Служба здійснює потокову передачу подій з різних об'єктів в режимі реального часу і на вимогу.

DAZN працює у дев'яти країнах:

  • Австрія;
  • Бразилія;
  • Канада;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Японія;
  • Іспанія;
  • Швейцарія;
  • США.

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Як повідомили у компанії, запуск платформи у нових країнах відбудеться 2 травня перед поєдинком мексиканського боксера Сауля Альвареса.

Вартість користування DAZN у різних країнах буде оголошена в найближчі тижні.

Що ще транслює DAZN

У компанії повідомили, що крім прямих трансляцій спортивних подій, DAZN транслюватиме архів класичних боїв, відео спортсменів і оригінальних програм.

У різних країнах DAZN володіє правами на трансляцію:

  • Чемпіонату світу з футболу;
  • кваліфікацію Євро-2020 з футболу,
  • матчі Ліги націй з футболу;
  • англійської Прем'єр-ліги;
  • чемпіонату Німеччини з футболу;
  • чемпіонату Італії з футболу;
  • чемпіонату Франції з футболу;
  • чемпіонату Іспанії з футболу;
  • Ліги чемпіонів (футбол);
  • Ліги Європи (футбол);
  • НБА (баскетбол);
  • чемпіонату світу з баскетболу;
  • боксерських поєдинків промоутерських компаній Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;
  • НХЛ (хокей);
  • тенісних турнірів Australian Open, US Open та French Open.

З главою промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірном співпрацює український боксер Олександр Усик. DAZN транслювала дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт
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