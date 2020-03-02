Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні: деталі
Стрімінгова платформа DAZN, яка здійснює трансляцію спортивних подій, оголосила про розширення сітки мовлення. Компанія запустить сервіс у понад 200 країнах. Україна – в їх числі.
Що таке DAZN
Сервіс потокового мовлення по передплаті. Служба здійснює потокову передачу подій з різних об'єктів в режимі реального часу і на вимогу.
DAZN працює у дев'яти країнах:
- Австрія;
- Бразилія;
- Канада;
- Німеччина;
- Італія;
- Японія;
- Іспанія;
- Швейцарія;
- США.
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Як повідомили у компанії, запуск платформи у нових країнах відбудеться 2 травня перед поєдинком мексиканського боксера Сауля Альвареса.
Вартість користування DAZN у різних країнах буде оголошена в найближчі тижні.
Що ще транслює DAZN
У компанії повідомили, що крім прямих трансляцій спортивних подій, DAZN транслюватиме архів класичних боїв, відео спортсменів і оригінальних програм.
У різних країнах DAZN володіє правами на трансляцію:
- Чемпіонату світу з футболу;
- кваліфікацію Євро-2020 з футболу,
- матчі Ліги націй з футболу;
- англійської Прем'єр-ліги;
- чемпіонату Німеччини з футболу;
- чемпіонату Італії з футболу;
- чемпіонату Франції з футболу;
- чемпіонату Іспанії з футболу;
- Ліги чемпіонів (футбол);
- Ліги Європи (футбол);
- НБА (баскетбол);
- чемпіонату світу з баскетболу;
- боксерських поєдинків промоутерських компаній Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA and GGG Promotions;
- НХЛ (хокей);
- тенісних турнірів Australian Open, US Open та French Open.
З главою промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірном співпрацює український боксер Олександр Усик. DAZN транслювала дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна.