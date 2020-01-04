Онуфрій – абсолютний чемпіон світу у своїй справі, – Усик

Боксер Олександр Усик поділився враженнями після зустрічі з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Український боксер назвав Онуфрія найкращим у своїй справі.

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Він абсолютний чемпіон світу у своїй справі незалежно від вагової категорії. Він для мене є такою людиною.



Я з ним багато разів спілкувався, спілкувався віч-на-віч. Мені дуже симпатизує його духовна сила. Я думаю, фізично він теж досить сильний,

– сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Усик також згадав першу зустріч з митрополитом. За словами боксера, вони говорили про політику.

Коли я вперше з ним зустрівся і ми вели діалог, ми стали трохи політизовані. У мене, зрозуміло, проскакувала мова про політику. Просто я хотів для себе зрозуміти, як людина відповість на ці запитання.



Мене вразили його відповіді, які були настільки розгорнутими, але там не було осуду, якоїсь точки зору, яка повинна бути. Він так дохідливо все пояснив, що я коли вийшов, думаю: "Господи, дай, щоб воно в голові правильно вклалося",

– резюмував Усик.

Зв'язок Усика та Онуфрія

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав блаженнішого митрополита УПЦ МП Онуфрія.

Зустріч відбулась у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Разом з Усиком до Лаври прийшла його дружина Катерина та тренер Сергій Ватаманюк.

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Також Усик у грудні 2018-го отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

Захід "Діти України – майбутнє нації" відбувся 14 грудня в Національному оперному театрі, нагороду йому вручив Онуфрій.