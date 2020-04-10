Онуфрій сказав, що депутату можна врізати, але щоб кістки не ламати, – Усик

Олімпійський чемпіон 2012 року Олександр Усик розповів, чи можна бити депутатів. На цю тему український боксер говорив з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

В інтерв'ю "Ехо Києва" колишній депутатці від "Партії регіонів" Олені Бондаренко Усик заявив, що Онуфрій сказав, що депутатів можна бити.

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"Знаєте, я якось спілкувався, часто це роблю, з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет.

Я кажу: "Якщо ось мені не подобається депутат, бубонить чогось там – можна врізати?" А він каже: "Сашенька, можна, але тільки, щоб кістки не ламати".

Тобто, щоб сильне каліцтво не завдати, а розбурхати: "Ей, ти на Землі, друже, зупинись", – сказав Усик.

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Що відомо про Усика та Онуфрія?

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав блаженнішого митрополита УПЦ МП Онуфрія.

Зустріч відбулась у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Разом з Усиком до Лаври прийшла його дружина Катерина та тренер Сергій Ватаманюк.

Також Усик у грудні 2018-го отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

Захід "Діти України – майбутнє нації" відбувся 14 грудня в Національному оперному театрі, нагороду йому вручив Онуфрій.

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