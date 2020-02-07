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Оператори в прямому ефірі ображали баскетболісток під час матчу чемпіонату України – відео

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"Київ-Баскет" – "ІнтерХім-СДЮСШОР" / ФБУ

5 лютого під час трансляції матчу жіночої Суперліги "Київ-Баскет" – "ІнтерХім-СДЮСШОР" стався скандальний інцидент.

Оператори матчу дозволили собі сексистські образи на адресу баскетболісток "Київ-Баскета" в прямому ефірі. 

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На скандальну поведінку операторів матчу на своїй сторінці в Facebook звернула увагу Анна Цюпко. Користувач також зазначила, що Федерація баскетболу України не принесла баскетболісткам офіційних вибачень. Також ФБУ видалила запис матчу зі своїх ресурсів.

Додамо, що згодом "Київ-Баскет" виступив з офіційною заявою з приводу скандалу, в якій приніс свої вибачення, і звільнив операторів.

Оператори ображали баскетболісток під час матчу: дивіться відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол
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