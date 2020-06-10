Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру належить перенести чергову операцію. Керувати процедурою буде відомий в Європі кардіохірург, професор Філіп Менаше.

Про це повідомляє GrandPX з посиланням на італійське джерело Contro Copertina.

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Філіп Менаше, який вже лікував легенду "Формули-1" в 2019 році, заявив, що метою операції є відновлення нервової системи Шумахера.

Також наводиться думка нейрохірурга Нікола Аккьярі, який стверджує, що колишній пілот Ferrari і Mercedes страждає від атрофії м'язів і остеопорозу.

"За останні 20 років наука домоглася величезного прогресу в області лікування стовбуровими клітинами. Але це не змінює того факту, що ми все ще мало знаємо про людський мозок. Ми не можемо сказати, які результати це (лікування) принесе", – сказав він.

Що відомо про травму Міхаеля Шумахера