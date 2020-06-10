Порятунок Міхаеля Шумахера: автогонщику зроблять ще одну операцію
Семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру належить перенести чергову операцію. Керувати процедурою буде відомий в Європі кардіохірург, професор Філіп Менаше.
Про це повідомляє GrandPX з посиланням на італійське джерело Contro Copertina.
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Філіп Менаше, який вже лікував легенду "Формули-1" в 2019 році, заявив, що метою операції є відновлення нервової системи Шумахера.
Також наводиться думка нейрохірурга Нікола Аккьярі, який стверджує, що колишній пілот Ferrari і Mercedes страждає від атрофії м'язів і остеопорозу.
"За останні 20 років наука домоглася величезного прогресу в області лікування стовбуровими клітинами. Але це не змінює того факту, що ми все ще мало знаємо про людський мозок. Ми не можемо сказати, які результати це (лікування) принесе", – сказав він.
Що відомо про травму Міхаеля Шумахера
- У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому.
- Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
- Сім'я і оточення Шумахера вкрай рідко розповідають про його стан, лише уточнюючи, що не варто чекати швидкого одужання. Дружина гонщика Корінна Шумахер взяла на себе керівництво процесом відновлення і ретельно оберігає його від уваги преси – з моменту інциденту в ЗМІ не потрапило жодного зображення гонщика, а публікації чуток про здоров'я пілотів закінчуються судовими позовами представників Шумахера.