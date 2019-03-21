Операція "Кровопускання": викрито всесвітню допінгову мережу

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Операція "Кровопускання": викрито всесвітню допінгову мережу

Правоохоронні органи Німеччини та Австрії під час спецоперації Aderlass (Кровопускання) викрили всесвітню допінгову мережу. Під підозрою 21 спортсмен з 8 європейських країн, що представляють 5 видів спорту. Деякі з них брали участь у зимових Олімпійських іграх 2018.

Три з п'яти видів спорту – це бігові лижі, велоспорт і тріатлон. Ще два види спорту – зимові. Але генеральний прокурор Мюнхена Кай Гребер відмовився їх називати в інтересах слідства, повідомляє Deutsche Welle. При цьому відомо, що двоє людей з "Ерфуртської мережі" літали на зимову Олімпіаду 2018 року в Пхьончхані, щоб забезпечити там спортсменів їх збагаченої кров'ю.

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Загалом правоохоронці заявили, що за вісім років (з 2011 до лютого 2019 року) були зафіксовані "тризначні кількості випадків забору крові".

Головний підозрюваний у цій справі – лікар з Ерфурта Марк С. Спортсмени платили йому від 4 тисяч до 12 тисяч євро за один сезон. Тож за рік лікар отримував до 100 тисяч євро. Йому загрожує від 1 до 10 років за кожен випадок.

У ході операції Aderlass були затримані 9 спортсменів, в тому числі з Естонії та Казахстану. Відомо про те, що серед затриманих – австрійський лижник Йоханнес Дюрр. Ще одного австрійського лижника Макса Хауке затримали якраз у той момент, коли спортсмен робив собі переливання крові.

Прокурор Ганс Корнпробст зазначив, що у слідчих поки немає достатньо доказів, що спортивні федерації "систематично підтримували застосування допінгу".

 

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Допінг
Джерело: 24 Канал
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