Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала

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Футболісти "Нанта" вшанували Еміліано Сала
Футболісти "Нанта" вшанували Еміліано Сала / twitter FC Nantes

У середу, 30 січня, французький "Нант" зіграв домашній матч у чемпіонаті. Під час гри футболісти та глядачі на трибунах вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала.

На 9-ій хвилині матчу (саме під цим номером Сала виступав за "Нант") арбітр матчу Франк Шнайдер зупинив гру. Цілу хвилину трибуни та футболісти на полі оплесками згадували Еміліано. Не стримував сліз і головний тренер "Нанта" Вахід Халілходжич.

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Ще перед матчем на трибунах фанати виклали напис Sala

Варто зазначити, що на цей матч гравці "Нанта" вийшли у футболках із зображенням Сала. А замість прізвищ у них було написано Sala

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Що сталося з Еміліано Сала

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Теги: Футбол Спорт Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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