Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала
У середу, 30 січня, французький "Нант" зіграв домашній матч у чемпіонаті. Під час гри футболісти та глядачі на трибунах вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала.
На 9-ій хвилині матчу (саме під цим номером Сала виступав за "Нант") арбітр матчу Франк Шнайдер зупинив гру. Цілу хвилину трибуни та футболісти на полі оплесками згадували Еміліано. Не стримував сліз і головний тренер "Нанта" Вахід Халілходжич.
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Ще перед матчем на трибунах фанати виклали напис Sala
Варто зазначити, що на цей матч гравці "Нанта" вийшли у футболках із зображенням Сала. А замість прізвищ у них було написано Sala
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Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
- 30 січня на пляжі у Франції знайшли частини зниклого літака Сали
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