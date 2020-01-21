Опоненти, яких Усику треба уникати: топ-6 найнебезпечніших

Олександр Усик перейшов у суперважку вагу. З дня на день буде оголошено ім'я його майбутнього опонента. З великою долею імовірності це буде хтось з пари Чісора – Паркер. Обидва топові представники королівського дивізіону, проте українець буде явним фаворитом у бою з кожним із них. Розглянемо ж боксерів, які можуть створити для колишнього абсолютного чемпіона в крузервейті серйозніші проблеми.

1-2. Ентоні Джошуа та Деонтей Уайлдер

Обидва набагато більші за Усика, мають ширший розмах рук. Були успішні на аматорському ринзі. А, що головне, мають разовий нокаутуючий удар. Одна помилка, і всі виграні раунди можуть стати вже не важливими. Бій з Джошуа може відбутися вже цього року. А про велике бажання зустрітися з Уайлдером не так давно заявляв сам Олександр.

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3. Тайсон Ф'юрі

Незручний для всіх, і це точно підтвердить Володимир Кличко. 16 сантиметрів різниці у зрості і 18 – у розмаху рук будуть великою проблемою для Олександра. Він сам казав, що Ф'юрі буде найважчим опонентом для нього. Проте, можемо згадати, як Тайсон два рази мав проблем із боксерами, набагато нижчими за себе. Його зуміли відправити в нокдаун не найсильніші панчери: майже нікому не відомий серб Невен Пайкич та взагалі крузер з масою 95 кілограмів Стів Каннінгем. Останній взагалі вигравав за очками, але "циганський король" зумів його нокаутувати. То ж шанси є і в Усика.



Тайсон Ф'юрі (фото: CBS Sport)

4. Джаррелл Міллер

Непереможний американець, який виходить на бої з вагою близько 130 кілограмів, і постійно йде в атаку, може поставити перед кримчанином ще ті питання. Хай він і не має ідеального захисту, багато пропускає і не є найпрудкішим боксером, але його натиск вражає. Він лізе вперед, мов лютий бик на червоний колір. Українець має діяти мов справжній тореадор, якщо хоче перемогти.

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5. Іван Дичко

Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий призер чемпіонатів світу, чемпіон Азії серед аматорів. На професійному ринзі провів 9 боїв, у всіх здобув перемогу нокаутом. Його зріст становить 205 сантиметрів. Через свій удар він є ще небезпечнішим, ніж Ф'юрі. У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні зустрічався з Ентоні Джошуа. Казах програв, хоча після бою були сумніви в об'єктивності суддівства, бій був дуже рівним, перемогу могли віддати любому з боксерів. Серед недоліків Дичка можна згадати про не найміцніше підборіддя, а також є сумніви на його здатність пройти всі 12 раундів у високому темпі.



Іван Дичко (фото: vbetnews.com)

6. Тоні Йока

Француз є олімпійським чемпіоном з боксу 2016 року в суперважкій вазі. За статурою схожий на Ентоні Джошуа. Також володіє потужним ударом, технічний, здається, що може витримувати міцні потрапляння суперників. На аматорському ринзі програвав українцю Ростиславу Архипенку, то ж Усик теж повинен справитися.

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