Опубліковано фото м'яча Євро-2020

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Офіційний м'яч Євро-2020
Офіційний м'яч Євро-2020 / footyheadlines.com

В мережу потрапили фотографії м'яча, яким збірні будуть грати на Чемпіонаті Європи з футболу.

М'яч Євро-2020 отримав назву Uniforia. Його виготовлятиме компанія adidas.

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Зазначається, що він складатиметься з таких же панелей, як і м'яч Чемпіонату світу з футболу 2018 Telstar. Однак буде мати дещо інший малюнок. Він буде білий з чорними елементами у вигляді мазку пензля. Контури ж будуть блакитного, жовтого та рожево кольорів.

Офіційно м'яч Uniforia представлять у листопаді 2019 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020
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