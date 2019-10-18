Опубліковано фото м'яча Євро-2020

В мережу потрапили фотографії м'яча, яким збірні будуть грати на Чемпіонаті Європи з футболу.

М'яч Євро-2020 отримав назву Uniforia. Його виготовлятиме компанія adidas.

Читайте також: Україна на Євро-2020: ймовірні суперники та де будуть грати

Зазначається, що він складатиметься з таких же панелей, як і м'яч Чемпіонату світу з футболу 2018 Telstar. Однак буде мати дещо інший малюнок. Він буде білий з чорними елементами у вигляді мазку пензля. Контури ж будуть блакитного, жовтого та рожево кольорів.

Офіційно м'яч Uniforia представлять у листопаді 2019 року.