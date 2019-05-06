Опубліковано календар Кубка світу з біатлону 2019-2020

Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 29 листопада. Перший етап відбудеться у шведському Естерсунді. Закінчиться все у норвезькому Хомленколенні 22 березня 2020 року. Однак Чемпіонат світу відбудеться в італійському Анхольці 12-23 лютого 2020 року.

У сезоні 2019–2020 буде дев'ять сезонів. Всі вони відбудуться у Європі. До календаря повертається французький Ансі. Натомість в італійському Анхольтці відбудеться чемпіонат світу, тому його немає у переліку етапів Кубка світу

Чемпіонат світу відбудеться між шостим та сьомим етапом – 13–23 лютого 2020 року.

Календар кубка світу з біатлону 2019–2020

1-ий етап. Естерсунд, Швеція. 29 листопада – 8 грудня

30 листопада – сингл-мікст

30 листопада – змішана естафета

1 грудня – спринт (чоловіки)

1 грудня – спринт (жінки)

4 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)

5 грудня – індивідуальна гонка (жінки)

7 грудня – естафета (чоловіки)

8 грудня – естафета (жінки)

2-ий етап. Хохфільцен, Австрія. 12-15 грудня

13 грудня – спринт (жінки)

13 грудня – спринт (чоловіки)

14 грудня – естафета (жінки)

14 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

15 грудня – гонка переслідування (жінки)

15 грудня – естафета (чоловіки)

3-ій етап. Ансі, Франція. 16-22 грудня

19 грудня – спринт (чоловіки)

20 грудня – спринт (жінки)

21 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

21 грудня – гонка переслідування (жінки)

22 грудня – мас-старт (чоловіки)

22 грудня – мас-старт (жінки)

4-ий етап. Оберхоф, Німеччина. 6-12 січня

9 січня – спринт (жінки)

10 січня – спринт (чоловіки)

11 січня – естафета (жінки)

11 січня – естафета (чоловіки)

12 січня – мас-старт (жінки)

12 січня – мас-старт (чоловіки)

5-ий етап. Рупольдинг, Німеччина. 13-19 січня

15 січня – спринт (жінки)

16 січня – спринт (чоловіки)

17 січня – естафета (жінки)

18 січня – естафета (чоловіки)

19 січня – гонка переслідування (жінки)

19 січня – гонка переслідування (чоловіки)

6-ий етап. Поклюка, Словенія. 20-26 січня

23 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)

24 січня – індивідуальна гонка (жінки)

25 січня – сингл-мікст

25 січня – змішана естафета

26 січня – мас-старт (чоловіки)

26 січня – мас-старт (жінки)

7-ий етап. Нове Мєсто, Чехія. 2-8 березня

5 березня – спринт (жінки)

6 березня – спринт (чоловіки)

7 березня – естафета (жінки)

7 березня – естафета (чоловіки)

8 березня – мас-старт (жінки)

8 березня – мас-старт (чоловіки)

8-ий етап. Контіолахті, Фінляндія. 9-15 березня

12 березня – спринт (чоловіки)

13 березня – спринт (жінки)

14 березня – гонка переслідування (чоловіки)

14 березня – гонка переслідування (жінки)

15 березня – сингл-мікст

15 березня – змішана естафета

9-ий етап. Холменколлен, Норвегія. 16-22 березня

20 березня – спринт (жінки)

20 березня – спринт (чоловіки)

21 березня – гонка переслідування (жінки)

21 березня – гонка переслідування (чоловіки)

22 березня – мас-старт (жінки)

22 березня – мас-старт (чоловіки)

Чемпіонат світу. Антхольц, Італія. 12-23 лютого

13 лютого – змішана естафета

14 лютого – спринт (жінки)

15 лютого – спринт (чоловіки)

16 лютого – гонка переслідування (жінки)

16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)

18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)

19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)

20 лютого – сингл-мікст

22 лютого – естафета (жінки)

22 лютого – естафета (чоловіки)

23 лютого – мас-старт (жінки)

23 лютого – мас-старт (чоловіки)