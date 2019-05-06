Опубліковано календар Кубка світу з біатлону 2019-2020
Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 29 листопада. Перший етап відбудеться у шведському Естерсунді. Закінчиться все у норвезькому Хомленколенні 22 березня 2020 року. Однак Чемпіонат світу відбудеться в італійському Анхольці 12-23 лютого 2020 року.
У сезоні 2019–2020 буде дев'ять сезонів. Всі вони відбудуться у Європі. До календаря повертається французький Ансі. Натомість в італійському Анхольтці відбудеться чемпіонат світу, тому його немає у переліку етапів Кубка світу
Чемпіонат світу відбудеться між шостим та сьомим етапом – 13–23 лютого 2020 року.
Календар кубка світу з біатлону 2019–2020
1-ий етап. Естерсунд, Швеція. 29 листопада – 8 грудня
30 листопада – сингл-мікст
30 листопада – змішана естафета
1 грудня – спринт (чоловіки)
1 грудня – спринт (жінки)
4 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)
5 грудня – індивідуальна гонка (жінки)
7 грудня – естафета (чоловіки)
8 грудня – естафета (жінки)
2-ий етап. Хохфільцен, Австрія. 12-15 грудня
13 грудня – спринт (жінки)
13 грудня – спринт (чоловіки)
14 грудня – естафета (жінки)
14 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
15 грудня – гонка переслідування (жінки)
15 грудня – естафета (чоловіки)
3-ій етап. Ансі, Франція. 16-22 грудня
19 грудня – спринт (чоловіки)
20 грудня – спринт (жінки)
21 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
21 грудня – гонка переслідування (жінки)
22 грудня – мас-старт (чоловіки)
22 грудня – мас-старт (жінки)
4-ий етап. Оберхоф, Німеччина. 6-12 січня
9 січня – спринт (жінки)
10 січня – спринт (чоловіки)
11 січня – естафета (жінки)
11 січня – естафета (чоловіки)
12 січня – мас-старт (жінки)
12 січня – мас-старт (чоловіки)
5-ий етап. Рупольдинг, Німеччина. 13-19 січня
15 січня – спринт (жінки)
16 січня – спринт (чоловіки)
17 січня – естафета (жінки)
18 січня – естафета (чоловіки)
19 січня – гонка переслідування (жінки)
19 січня – гонка переслідування (чоловіки)
6-ий етап. Поклюка, Словенія. 20-26 січня
23 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)
24 січня – індивідуальна гонка (жінки)
25 січня – сингл-мікст
25 січня – змішана естафета
26 січня – мас-старт (чоловіки)
26 січня – мас-старт (жінки)
7-ий етап. Нове Мєсто, Чехія. 2-8 березня
5 березня – спринт (жінки)
6 березня – спринт (чоловіки)
7 березня – естафета (жінки)
7 березня – естафета (чоловіки)
8 березня – мас-старт (жінки)
8 березня – мас-старт (чоловіки)
8-ий етап. Контіолахті, Фінляндія. 9-15 березня
12 березня – спринт (чоловіки)
13 березня – спринт (жінки)
14 березня – гонка переслідування (чоловіки)
14 березня – гонка переслідування (жінки)
15 березня – сингл-мікст
15 березня – змішана естафета
9-ий етап. Холменколлен, Норвегія. 16-22 березня
20 березня – спринт (жінки)
20 березня – спринт (чоловіки)
21 березня – гонка переслідування (жінки)
21 березня – гонка переслідування (чоловіки)
22 березня – мас-старт (жінки)
22 березня – мас-старт (чоловіки)
Чемпіонат світу. Антхольц, Італія. 12-23 лютого
13 лютого – змішана естафета
14 лютого – спринт (жінки)
15 лютого – спринт (чоловіки)
16 лютого – гонка переслідування (жінки)
16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)
18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
20 лютого – сингл-мікст
22 лютого – естафета (жінки)
22 лютого – естафета (чоловіки)
23 лютого – мас-старт (жінки)
23 лютого – мас-старт (чоловіки)