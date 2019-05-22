Опубліковано підбірку найкурйозніших моментів НБА від Shaqtin’ a Fool: відео

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"Лейкерс" очолили топ курйозних моментів НБА
"Лейкерс" очолили топ курйозних моментів НБА / Getty Images

Сезон в НБА добігає до кінця. А це причина підбивати певні підсумки. Серед них і курйозів року від Шакіла О'Ніла.

Він у своїй програмі Shaqtin’ a Fool опублікував підбірку курйозних топ-моментів сезону. При цьому за них голосували читачі.

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Четверте місце зайняв захист клубу "Детройт", який дав безперешкодно супернику дійти до їх кільця через увесь майданчик, розійшовшись перед ним. Третій – Двейн Вейд та його кидок кросівка. Друге місце у Пі Джея Такера. Колишній баскетболіст "Донецька" не надто вдало зіграв при введенні м'яча одноклубником.

Та перше місце дісталося "Лос-Анджелес Лейкерс". У команди було занадто багато "ляпів" цього сезону, тож у Shaqtin’ a Fool навіть не змогли підібрати один, а виставили декілька.

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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