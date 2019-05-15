Опубліковано топ-5 відео найкращих блок-шотів чемпіонату України з баскетболу

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Блок-шот Олексія Щепкіна визнаний найкращим у сезоні Суперліги
Блок-шот Олексія Щепкіна визнаний найкращим у сезоні Суперліги / ФБУ

Чемпіонат України з баскетболу відзначився чималою кількістю ефектних моментів. Серед них і блок-шотів.

Федерація баскетболу України зібрала топ-5 блок-шотів сезону. У перелік потрапили заблоковані кидки у виконанні Брендона Янга ("Черкаські Мавпи"), Джеймса Хілла Кіндала ("Запоріжжя"), Кейта Садо Омоера ("Миколаїв"), Антона Рочняка ("Політехнік") та Олексія Щепкіна ("Одеса").

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Нагадаємо, чемпіонський титул здобув южненський "Хімік", який у фінальній серії плей-оф тричі переграв "Київ-Баскет". У серії за бронзові медалі "Запоріжжя" здолало "Дніпро". Але саме останні виграли Кубок України.

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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