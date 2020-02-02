Опубліковано трейлер фільму про фанатів "Наполі" від Netflix

Онлайн-платформа Netflix опублікувала трейлер askmve, який присвячений фанатам "Наполі". Він отримав назву "Ультрас".

Про те, що Netflix працює над таким фільмом, було відомо ще наприкінці 2019 року. Його режисером став Франческо Леттьєрі. Для нього це дебютна робота.

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У фільмі розповідається по 50-літнього фаната Сандро, який є лідером фанатського угрупування Apache. А також Анджело, якому 16 років, і який вважає Apache своєю родиною. Не обійшлося у цьому фільмі й без кохання. Гаслом фільму стало "Це завжди не просто гра".

На Netflix цей фільм буде доступний з 20 березня. Перед тим його покажуть у кінотеатрах. Чи буде він показаний в Україні – поки невідомо.

Дивіться трейлер фільму "Ультрас" від Netflix