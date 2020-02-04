Опубліковано трейлер фільму про українську чемпіонку, музику до якого написала Alyona Alyona

19 березня в український прокат має вийти фільм "Пульс". Це біографічна спортивна драма, заснована на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук.

Оксана Ботурчук – українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.

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"Юна українська легкоатлетка живе в маленькому містечку і має велику мрію – потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар'єра тільки починається, і вона демонструє хороші результати. Але в результаті жахливої автомобільної аварії дівчина отримує важкі травми та майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на бажані Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Однак вона не збирається здаватися і прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод", – йдеться в описі до фільму.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Пульс"

Головну роль у фільмі виконала Наталія Бабенко. Також участь у зйомках прийняли Станіслав Боклан, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Лілія Ребрик, Ахтем Сеїтаблаєв, Роман Ясіновський, Максим Самчик, Сергій Лузановський, Дарія Баріхашвілі та інші.

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Саундтрек до фільму написала співачка Alyona Alyona. Саме її пісня "Як би я була не я" звучить на початку нового трейлеру, повторюючи головний лейтмотив фільму.

Дата виходу фільму "Пульс" – 19 березня 2020 року.