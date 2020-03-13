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Орендовані гравці "Динамо" забили один одному в чемпіонаті Туреччини – відео

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Денис Гармаш / Twitter

13 березня "Анкарагюджю", за який на правах оренди виступає форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш, в 26-му турі чемпіонату Туреччини приймав "Різеспор" Дениса Гармаша, Миколи Морозюка та Андрія Борячука – 2:1.

На 22-й хвилині вінгер "Анкарагюджю" Жерсон Родрігеш зробив рахунок 2:0. Для Жерсона це 3 гол в 7 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 2 асисти.

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Відео голу Родрігеша


У свою чергу, Денис Гармаш забив у компенсований до першого тайму час і зробив рахунок 2:1. Цей гол став для Гармаша другим після його переходу в "Різеспор" на початку цього року.

Відео голу Гармаша


Нагадаємо, що орендна угода "Різеспора" з "Динамо" щодо Гармаша розрахована до 1 липня 2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Туреччини Динамо
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